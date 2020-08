EUROPA LEAGUE Stefano Ceci:" la gara secca ci può aiutare, ma non dobbiamo sbagliare niente" Il tecnico del Tre Penne stefano Ceci in conferenza stampa con l'attaccante Luca Ceccaroli alla vigilia della sfida con i kosovari dello Gijlani

Il tecnico del Tre Penne Stefano Ceci analizza il match in tutte le sue sfaccettature. "Non giochiamo al San Marino Stadium da oltre un anno, sostenere che affrontiamo i kosovari non corrisponde alla realtà. Ma i miei ragazzi si sono preparati al massimo delle loro possibilità e per la prima volta la mia rosa sarà poi interamente confermata per tutta la stagione, non abbiamo giocatori venuti appositamente per questa sfida. La partita secca - aggiunge Ceci- deve essere per noi un vantaggio, e lo sarà solo se riusciremo a fare un grande partita, unita a qualche errore loro e un po' di fortuna. Non dimentichiamo che lo Gijlani viene da 8 vittorie e 2 pareggi, miglior attacco ed è in Europa League solo a causa degli scontri diretti avversi".

Nel video l'intervista a Stefano Ceci, tecnico Tre Penne

