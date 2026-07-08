Stefano Ceci: "Lavoreremo per cercare di fare meglio di oggi". Bonvini: "Abbiamo dominato tutta la partita"

Nel dopo partita le considerazione del tecnico de La Fiorita Stefano Ceci e del direttore sportivo dell'UNA Strassen Arno Bonvini. "Diciamo che la partita l'hanno fatta probabilmente di più loro - ha detto il Ct dei sammarinesi - Noi ci siamo difesi bene. Tutti i ragazzi sono stati veramente disponibili a fare anche cose. Prendo un esempio, Pancotti e Zulli che non sono propriamente nelle loro corde. E sì, fisicamente sono sono squadre che hanno qualcosa in più in questo momento, forse anche nei mesi a venire avranno qualcosa in più, proprio perché c'è questa differenza di base che si allenano tutti i giorni e farlo quotidianamente è diverso da allenarsi saltuariamente come noi".

Resta comunque una partita molto aperta per il ritorno. "È chiaro, adesso mettiamo alle spalle un pochino la delusione di questo risultato che è arrivato a 5 minuti dalla fine, però noi ci prepariamo per fare una partita dove vogliamo creare grattacapi a questa squadra. Il calcio ti lascia sempre degli spirali aperti. Noi lavoreremo per cercare di fare meglio di oggi dal punto di vista del risultato".

"Credo che abbiamo dominato tutta la partita - ha dichiarato Bonvini - Un po' di sfortuna durante il primo tempo, dove non abbiamo segnato. Il secondo tempo è stato un po' più duro. Penso che la mettiamo dopo la prima chance, fortunati noi e poi vedremo fra una settimana come andrà."

Avete cambiato tanti giocatori però c'è già un buon sincronismo tra i nuovi. "Sì, l'obiettivo era rinforzare il centrocampo perché in mezzo al campo non abbiamo fatto bene nelle due ultime stagioni. Oggi si è visto che possiamo giocare a pallone. Dunque io sono soddisfatto di stasera."







