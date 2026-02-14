CAMPIONATO SAMMARINESE Stefano Ceci: "Siamo in convalescenza ci stiamo riprendendo da una brutta influenza" Il tecnico della Fiorita ha schierato la sua squadra con quattro punte per dare un segnale

Stefano Ceci allenatore La Fiorita: " Siamo ancora in convalescenza ci stiamo riprendendo da una brutta influenza, Abbiamo subito nella prima mezz'ora il loro dinamismo poi ci siamo riassestati. Le quattro punte per dare un segnale ma poi va anche vista l'interpretazione del ruolo. Era importante vincere e lo abbiamo fatto per cercare di restare nelle posizioni principali dei play off".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: