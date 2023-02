ARBITRI Stefano Podeschi osservatore arbitrale in Sheriff - Partizan Belgrado

Stefano Podeschi osservatore arbitrale in Sheriff - Partizan Belgrado.

Un po' di San Marino in Conference League nella sfida tra Sheriff Tiraspol – Partizan Belgrado con Stefano Podeschi designato in Moldavia come osservatore arbitrale della UEFA. La partita in programma per domani allo stadio Zimbru di Chișinău.

