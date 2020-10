Stop al campionato sammarinese

Il calcio e il futsal sammarinesi si fermano, a tutti i livelli e a tempo indeterminato. Lo stop è efficace fin da subito, perciò non si giocano nemmeno le partite della Titano Futsal Cup in programma stasera. La decisione della Federcalcio anticipa anche il Decreto Legge, tenendo conto di quanto comunicato al CONS dalla Segreteria di Stato allo Sport. Ossia “Sospensione di qualsiasi competizione e/o evento sportivo (allenamenti esclusi) organizzati sotto l’egida delle Federazioni sammarinesi e/o società affiliate a partire dalla giornata di oggi – 29 ottobre 2020 – e fino ad ulteriore comunicazione”.

Dunque stop a campionato e coppe sammarinesi. Ma non agli allenamenti delle squadre, anche se resta da chiarire se potranno essere di gruppo o soltanto individuali. E, comunica la Federalcio, non si ferma nemmeno la preparazione degli impegni delle nazionali, ovviamente “nei limiti che saranno previsti”. Tra l'altro, nelle prossime settimane le selezioni biancazzurre hanno in programma diverse partite. Nel calcio, la Nazionale sfiderà in amichevole la Lettonia l'11 novembre, mentre il 14 giocherà con Gibilterra l'ultimo incontro del girone di Nations League. L'U21 invece sarà in campo il 13 novembre, per le qualificazioni europee, contro la Lituania. Qualificazioni europee in vista anche per la Nazionale di futsal: il playoff con la Danimarca si gioca, a doppio turno, il 4 e l'8 novembre.