Stop Tre Fiori, la Virtus si avvicina. Folgore rinata, cade La Fiorita

Il recupero della 15a giornata di Campionato sammarinese cambia il volto della zona playoff. Il Tre Fiori si ferma dopo otto vittorie consecutive e cede due punti a Virtus e Tre Penne. A bloccare la capolista sullo 0-0 è un Pennarossa di grinta e qualità, mentre i campioni di San Marino battono 3-1 la Libertas.

Prosegue il crollo verticale del Domagnano, che si fa riacciuffare e ribaltare nel finale dalla Folgore, in una gara condotta per due terzi. È la quinta sconfitta consecutiva per i giallorossi, che avevano chiuso il 2025 ai vertici e hanno sofferto terribilmente il cambio di anno, mentre per la squadra di Falciano è il contrario e ora i ragazzi di Lasagni sono quarti a +4 su La Fiorita. Il club di Montegiardino incassa invece la seconda sconfitta stagionale, cadendo al 92' contro il Fiorentino, che, spinto dal goal di Pesenti, centra il nono successo dell'anno ed è ora settimo, in zona playoff, a pari punti col Domagnano.

Chiude il turno l'1-1 tra Cailungo e San Marino Academy Under 22, con goal di Tamagnini e Bua, entrambi nel primo tempo.







