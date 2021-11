EUROPEI Storica vittoria per l'under 19 di futsal di San Marino Tonini e Cecchini firmano le reti della rimonta contro l'Estonia, Pazzini para tutto e per il Titano è un successo per 2-1

Il futsal sammarinese continua a stupire. Lo ha fatto con la Nazionale guidata da Roberto Osimani, lo fa con quella di Matteo Selva. L'under 19 centra una storica vittoria internazionale nelle qualificazione europee. Lo fa a San Marino con un successo bellissimo in rimonta. L'Estonia la sblocca per prima dopo due minuti con Vain che sfrutta un rimpallo per battere Pazzini. È una partita molto aperta, con San Marino che se la gioca e nel secondo tempo costruisce un successo da favola, ma per farlo si affida prima alle grandi parate di Jacopo Pazzini che si fa trovare sempre pronto. Blindata la porta con una paio di grandi interventi arriva poi il momento di pareggiarla questa partita.

È il 25'37'' quando Sensoli calcia in porta trovando un assist per Manuel Tonini che devia sotto porta. È il gol dell'1-1. Pazzini si fa trovare ancora pronto su Vain con un altro grande intervento. Gabenko salva su Menghini la sua porta. Preludio del gol che arriva con Lorenzo Cecchini, gran botta su punizione, sulla respinta è ancora il numero 9 a scaricare in porta una gran conclusione che vale il 2-1 per San Marino. La partita resta aperta, con occasioni da una parte e dall'altra. Il punto esclamativo sulla grande serata della Nazionale under 19 di San Marino lo mette Jacopo Pazzini con una parata salva risultato che vale un gol. Vince San Marino, vince il futsal sammarinese che conferma basi importanti per il futuro, al di là di come queste qualificazioni possano chiudersi.

