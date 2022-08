Storico 4-0 per i ragazzi di Bonesso contro Gibilterra

La Nazionale Under 19 di Loris Bonesso batte Gibilterra per 4-0 nella seconda amichevole giocata in territorio britannico al Victoria Stadium. E lo fa nel migliore dei modi, con una prestazione perfetta e sontuosa. Dopo la prima sfida giocata domenica, e persa solo nel finale, c’era tanto amaro in bocca. Mister Bonesso ha creduto nei suoi ragazzi, che si sono così riscattati nel migliore dei modi. Oltre alla vittoria, ben quattro reti segnate, nessuna subita, una tripletta in soli trenta minuti da parte di Marco Gasperoni e un gol praticamente da centrocampo di Simone Santi nella ripresa.