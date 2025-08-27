TV LIVE ·
Storico Murata Futsal! 3-1 all’esordio in Champions contro lo Yerevan

27 ago 2025
Dalla Bulgaria alla Macedonia del Nord, dal Fiorentino al Murata. Vittoria chiama vittoria e il futsal sammarinese continua a far la storia: i bianconeri superano per 3-1 gli armeni dello Yerevan all’esordio nel girone preliminare di Champions League, sfoderando una prestazione d’altra categoria.

Una manciata di secondi e Protti é già chiamato al primo intervento, deviando sulla traversa. Di là si accende l’estro di Jamicic: rapido doppio passo e destro, fuori di poco. Il laterale croato ci riprova a stretto giro di posta calciando addosso a Mkrtchyan. É un bel Murata in avvio: clamorosa l’occasione che capita a De Angelis, ipnotizzato dal portiere armeno a tu per tu. In fotocopia - dall’altra parte - Grigoryan, superlativo Protti. Un giocatore del calibro di Antonio Jamicic può far la differenza da un momento all’altro e, a metà prima frazione, scippa la sfera all’avversario e buca Mkrtchyan in diagonale, firmando il meritato vantaggio Murata. Bianconeri vicinissimi al raddoppio con il capitano di giornata, Mattioli: ci vuole ancora Mkrtchyan a dire di no. Lo Yerevan però é squadra forte e, in qualche modo, risale la china: riflesso super di Protti sul primo tentativo che però non può nulla su Khatuev, che fa 1-1 quasi allo scadere. A

rmeni che partono forte nella ripresa: schema da angolo, Yeghiazaryan si divora il possibile 2-1. Poi ci pensa di nuovo Protti a negarlo in due occasioni ravvicinate dello Yerevan, che spinge e cresce d’intensità. Ma, in fase di costruzione, soffre terribilmente e ancora una volta Jamicic capisce tutto, la porta via al centrale e supera Mkrtchyan, rimasto fuori dai pali. Gol sbagliato, gol subito e il Murata torna sul 2-1 con la doppietta del 29. Che avrebbe anche la chance del clamoroso tris, ma l’estremo difensore questa volta dice di no. Così come fa Protti - in tuffo - dall’altra parte, e così come fa ancora Mkrtchyan sul tentativo da lontanissimo ma telecomandato di Belloni. Il laterale sammarinese é anche sfortunato quando il 3-1 sembra cosa fatta ma il quintetto armeno si salva. Ma il pericolo é sempre dietro l’angolo: Yesayan colpisce il palo esterno e il Murata si salva. Ultimi minuti di pura sofferenza ma i bianconeri di Spada si compattano, soffrono il giusto e soprattutto hanno un fenomeno di nome Antonio Jamicic: terza palla capita e recuperata, sinistro chirurgico ed é una tripletta storica per il futsal sammarinese.

Il Murata va sul 3-1 ed ora é lecito sognare: giovedì sera, alle 20.30, la sfida ai padroni di casa del Forca.




