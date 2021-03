Succede di tutto in Murata-La Fiorita: 4-3 gialloblu e semifinale conquistata

Rimonta, controrimonta e contro-controrimonta: il film di Murata-La Fiorita è sicuramente tra i più belli di questa stagione di calcio sammarinese. Alla fine ad imporsi è Montegiardino con un 4-3 che ha del clamoroso e vale la semifinale di Coppa Titano. Lo spettacolo è destinato alla ripresa ma qualcosa si intravede già nel primo tempo: al terzo corner consecutivo Bozzetto calcia forte in mezzo, nella speranza di una deviazione. Trova quella di un incerto Venturini che non trattiene e la infila nella propria porta per il vantaggio Murata. Gli uomini di Achille Fabbri ci mettono qualità e grinta, Diedhiou sfiora il raddoppio sempre dalla bandierina. La Fiorita - al contrario - viene imbrigliata, non riesce ad impensierire Benedettini ed è tutta nel colpo di testa fuori misura di Brighi.









Il secondo tempo passerà alla storia: dopo 120 secondi La Fiorita si guadagna un calcio d’angolo su cui i giocatori del Murata protestano in maniera veemente. Fatto sta che si gioca, Peluso anticipa tutti ed è 1-1. Tre minuti dopo fa ancora tutto Peluso, e non sarà l’ultima cosa della sua partita. Assist in mezzo e il neo-entrato Pieri non può far altro che spingere dentro il pallone a porta vuota. 2-1 e i gialloblù si rilassano, troppo. Perché il Murata è in partita e in grande serata: Arrigoni riceve, prende la mira e disegna una traiettoria perfetta. Destro a giro sotto l’incrocio dei pali e tutto torna in parità. È un altalena di emozioni, dove torna protagonista Michele Bozzetto. Il 29 la fa girare sopra la barriera e Venturini, immobile, può solo guardare la sfera insaccarsi. I bianconeri tornano avanti, ad un quarto d’ora dalla fine cambia nuovamente tutto: slalom speciale di capitan Arrigoni che li salta tutti ma non Grandoni che recupera con un grande intervento. Ribaltamento di fronte, Peluso vince il rimpallo e supera Benedettini con un pallonetto morbido e preciso. 3-3, lo spettro dei supplementari inizia ad aleggiare ma nessuno ha fatto i conti ancora con Lucio Peluso: il 17 sguscia tra le maglie del Murata, scarica sul primo palo e porta La Fiorita tra le migliori 4. Il Murata ci mette il cuore ma non basta, saranno i gialloblù di Nicola Berardi a sfidare la Folgore il prossimo 28 aprile.