UEFA REGION’S CUP Succede tutto in 4 minuti: 1-1 tra NAT San Marino e Vojvodina La NAT San Marino inizia il suo cammino nella fase finale della Coppa delle Regioni con un 1-1 contro i serbi del Vojvodina. Al vantaggio di Popov al 49’ risponde Samuel Pancotti 4 minuti più tardi con uno splendido calcio di punizione.

Tra NAT San Marino e i serbi del Vojvodina succede tutto in 4 minuti: ad Acquaviva é 1-1 nell’esordio in Coppa delle Regioni e girone A in perfetto equilibrio, considerando l’1-1 anche tra Aragon (Spagna) e Hradec Kralove (Repubblica Ceca). I ragazzi di Luigi Bizzotto interpretano bene il match, tenendo in mano il pallino di gioco e costringendo la rappresentativa serba ad un avvio sulla difensiva. Prima vera chance da fermo con la punizione di Pancotti ben indirizzata, che però si abbassa tardi. Grandi emozioni però non ce ne sono durante il primo tempo e, nel finale, il Vojvodina prende coraggio: Senja é decisivo a murare il tentativo di Vemic. Che poi cerca addirittura il gol olimpico sul corner successivo, palla sul fondo. Dall’altra parte proteste biancazzurre per un tocco con il braccio in area, poi é ancora Pancotti il più pericoloso: mancino arrotato da fuori e Petrovic alza sopra la traversa, prima del duplice fischio.

A inizio ripresa la doccia fredda. 49', Markovic mette dentro e il neo-entrato Popov viene lasciato colpevolmente solo a centro area. Volée precisa all’angolino e De Angelis é battuto. Il Vojvodina passa con il primo tiro in porta della sua partita. San Marino però reagisce immediatamente, sempre con il solito Pancotti. Tiro centrale, bloccato da Petrovic. Prima della perla su calcio di punizione. Se nel primo tempo aveva preso le misure, questa volta il piazzato di Pancotti é un capolavoro. Mancino che scavalca la barriera e supera un incolpevole Petrovic, la NAT fa meritatamente 1-1, tornando subito in quota. De Angelis é attento a smanacciare il tiro-cross di Bursac mentre per San Marino continuano ad essere un arma le soluzioni da fermo: Sartori forte sul palo del portiere, Petrovic non si fa sorprendere. Poi non succede più nulla, in un match agonisticamente “cattivo”, da 11 cartellini gialli. I biancazzurri dimostrano di poterci stare alla grande nell’élite del calcio dilettantistico.

Prossimo appuntamento contro Aragon, rappresentativa regionale spagnola, mercoledì 25 alle 21.30 ad Acquaviva. Nel Girone B vince il Dolnoslaski (Polonia), 1-0 al Vaud (Svizzera). 1-1 anche tra Länsi-Vantaan Ylpeys (Finlandia) e Rijeka (Croazia).

