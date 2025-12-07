CAMPIONATO SAMMARINESE
Successi convincenti per Domagnano, Fiorentino e Pennarossa
Continua a vincere e convincere il Domagnano che conferma il terzo posto in classifica superando con un netto 4-1 il Faetano. Assoluto protagonista Matthias Bonetti, autore di una tripletta e sempre più capocannoniere.
Terzo successo di fila – sempre di misura, 1-0 – per il Fiorentino che batte la San Marino Academy. Infine altra vittoria per il Pennarossa di Adrian Ricchiuti: 2-0 al Cailungo con due reti nella ripresa.