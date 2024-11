REGIONS' CUP Sul Titano brilla anche la NAT San Marino Tre vittorie in altrettante partite conquistate dalla squadra di Luigi Bizzotto e qualificazione alla final-eight.

È già un'edizione speciale quella della Coppa delle Regioni della UEFA, il torneo dedicato a rappresentative dilettantistiche che dal 1999 regala delle soddisfazioni anche al calcio sammarinese. I Titani centrano la grande impresa e per la prima volta in 13 edizioni, conquistano l'accesso alla fase finale.

Quello giocato sul Titano è stato un turno intermedio perfetto della squadra guidata da Luigi Bizzotto. Tre partite, tre vittorie, con la soddisfazione addirittura di centrare la qualificazione con una partita di anticipo. Da sottolineare la grane qualità e determinazione della squadra biancoazzurra partita con un bel successo in rimonta contro la rappresentativa dell'Ungheria, i gol di Pancotti, Lisi e Benincasa hanno legittimato la vittoria per 3-2. Turchia – San Marino era già una finale. I biancoazzurri non hanno deluso le aspettative. Un gol per tempo, con Benincasa e Merli e al fischio finale è partita la festa. Il 16 novembre 2024 il Titano conquista la prima storica qualificazione alla fase finale. L'ultima partita contro la Slovenia non ha fatto altro che legittimare l'ottimo torneo disputato da San Marino, che chiude con netto 3-0 e senza grandi patemi con le reti di Gori, Babboni e Merli.

Titani che entrano nella final-eight. La prossima estate il torneo conclusivo che assegnerà la coppa. Due gironi da quattro e finale tra le due vincitrici dei gruppi. Sognare è lecito e San Marino lo ha confermato con i risultati.

