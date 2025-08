Sul Titano la San Marino Talent Cup con Bologna e Cesena

Appuntamento con il calcio giovanile sul Titano dal 19 al 25 agosto con la San Marino Talent Cup, torneo al quale parteciperanno le squadre under 19 di Perugia, Forli, Ravenna, San Marino Academy e le under 18 di Bologna e Cesena. Ogni delegazione sarà composta da un massimo di 26 calciatori nati dal 1° gennaio 2007 per le under 19 e nati dal 1°gennaio 2008 per le under 18, purché abbiano compiuto il 16° anno di età, che risultino tesserati nella stagione agonistica 2025/2026. Nel girone A sono state inserite San Marino Academy, Bologna e Ravenna, mentre faranno parte del girone B: Cesena, Perugia e Forlì.