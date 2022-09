FUTSAL Supercoppa alla Folgore Troppa differenza tra Folgore e Tre Fiori. Finisce 5-0 e Supercoppa al club di Falciano

Troppa Folgore per il Tre Fiori. Il 5-0 perentorio delinea la superiorità del club di Falciano su quello di Fiorentino. Il vantaggio porta la firma di Massimiliano Bernardi. Il raddoppio porta la firma di Pellegrini. Primo tempo che si chiude sul 2-0. E' Pellegrini l'uomo in più per la Folgore, ad inizio ripresa si procura il calcio di rigore che lui stesso trasforma per il tris che di fatto chiude la contesa. I cambi da una parte e dall'altra non cambiano la fisionomia di una partita nettamente indirizzata. Chezzi e Giardi realizzano il quarto e il quinto gol di una Folgore padrona. A Fiorentino, Folgore batte Tre Fiori 5-0. Al club di Falciano la Supercoppa sammarinese di Futsal.

