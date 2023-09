Supercoppa, Bizzotto: "Colmi di soddisfazione". Protti: "Difficoltà a trovare tempi e spazi" Gli allenatori di Virtus e Tre Penne analizzano la partita vinta dalla squadra di Acquaviva

"Colmi di soddisfazione per i due trofei vinti di fila". Così Luigi Bizzotto definisce l'umore in casa Virtus dopo il successo in Supercoppa sammarinese, che porta a tre il conto dei titoli conquistati dalla società di Acquaviva nella propria storia. Dall'altro lato, Marco Protti, in panchina al posto dello squalificato Stefano Ceci, parla di un po' difficoltà, nel primo tempo, "a trovare i tempi e gli spazi giusti" per far male all'avversario. Ecco le parole dei due allenatori a fine gara.

