SUPERCOPPA SAMMARINESE Supercoppa. Bizzotto: "Fatta la storia", Girolomoni: "Soddisfatto della squadra" Il commento dei due allenatori al termine della finale, vinta per 1-0 dalla Virtus

Al rientro negli spogliatoi dopo la vittoria in Supercoppa, con le medaglie al collo e il trofeo in mano, i giocatori della Virtus si sono messi a cantare "Bizzo is on fire" al proprio allenatore, mutuandolo dal coro rivolto a Stefano Pioli dai tifosi milanisti nel 2022, mutuato a propria volta dal "Will Grigg's on fire", rivolto dai tifosi irlandesi al proprio attaccante a metà anni 2010, sul ritmo dell'originale Freed from desire. Un motivetto che Luigi Bizzotto ormai ha sentito più volte, ma che rende l'allenatore neroverde sempre felice: "Diciamo che porta anche bene. È una soddisfazione grandissima, come dicevo anche alla vigilia: vincere questo trofeo sarebbe stato la chiusura di un'annata perfetta, in fatto di vincita di trofei".

Come giudichi la reazione della squadra quando siete rimasti in 10? Perché comunque avete continuato ad attaccare...

"Sì, sono stati molto bravi i ragazzi, sono rimasti molto ordinati e molto attenti sulla fase difensiva. Paradossalmente, abbiamo avuto più occasioni in dieci contro undici che in precedenza. Per cui devo fare un plauso per l'ennesima volta ai miei giocatori, perché hanno fatto qualcosa di veramente importante contro una squadra forte".

Dopo aver trovato questa coppa sotto all'albero di Natale, il prossimo anno si ricomincerà dal secondo posto in campionato e dalla semifinale di coppa. C'è ancora da macinare...

"Sì, ma sono tutti impegni che ci fanno piacere. Siamo consapevoli che dovremo fare ancora molta strada, anche i ragazzi lo sono, però adesso ci riposiamo un po' perché anche i ragazzi e noi dello staff non ci fermiamo dall'estate scorsa, Rifiatiamo, ci godiamo questo ennesimo trionfo e poi dopo ricominceremo la nostra strada, cercando di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio anno".

Nel Tre Fiori c'è tanta delusione per il secondo trofeo di fila sfumato in finale, sette mesi dopo la Coppa Titano, persa sempre contro la Virtus. Una gara che i gialloblù avevano quasi riacciuffato, con il rigore conquistato nel finale ma sbagliato da Marseljan Mema: "Purtroppo non basta, bisogna segnare per pareggiare e per vincere - commenta l'allenatore, Danilo Girolomoni -. Che è quello che hanno fatto loro: con un tiro in porta, hanno vinto la partita. Sono stati molto bravi. Detto questo, sono estremamente orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, della prova che hanno messo in campo, della determinazione. Quindi ripartiamo da lì. È La prima partita che perdiamo in stagione, è una partita non come le altre, perché sarei un bugiardo a dirlo, però ci farà crescere ancora per puntare poi al bersaglio ancora più grosso".

Come valuti la partita fatta dalla squadra quando siete rimasti in 11 contro 10? Ti ha soddisfatto?

"Mi ha soddisfatto la partita anche quando eravamo 11 contro 11. Eravamo ordinati, loro hanno fatto un tiro in porta, forse due, su una parata di Nardi. Quindi sono stato soddisfatto sia prima, sia dopo. In 11 contro 10 Siamo riusciti a prendere un po' più di campo, siamo riusciti a farli abbassare e a creare qualche occasione in più. Poi è stato bravissimo Passaniti, complimenti a lui che ha vinto il premio di miglior giocatore, e l'hanno portata a casa".

Adesso, però, ripartite da un primo posto in campionato e da una semifinale di Coppa per provare a giocarvi tutto nella seconda parte di anno...

"Sì, ma con la Virtus lì alle calcagna, una squadra che ha dimostrato una volta ancora quanto sia forte, quanto sia solida. Quindi non sarà facile, come non è stata facile oggi. Ci proveremo, però sicuramente sarà molto molto difficile".

