Supercoppa Givova, Busignani: "Vogliamo vincere tutto"





Non c'è traccia di dubbio nella voce e nelle parole di Danilo Busignani, dopo la conquista della Supercoppa sammarinese di futsal Givova: il Murata vuole vincere ancora e vuole tornare in Europa. Affermazioni che fa mentre al collo ha la medaglia di campione e in mano il premio di Mvp Givova della finale, il primo mai assegnato in una competizione calcistica o calcettistica sul Titano, che commenta così: "Mi sento bene, devo ringraziare i miei compagni perché ogni partita con questa squadra è un'emozione, ci troviamo benissimo. Penso che l'Mvp sia da condividere con tutti loro, perché il risultato parla da solo e abbiamo fatto una partita importantissima".

Si è vista una grande fame di vittoria e soprattutto di goal: avete continuato ad attaccare, nella ripresa, nonostante fosse già avanti di tanto...

"Penso che continuare a giocare e a predicare il nostro futsal sia comunque un segno di rispetto anche verso l'avversario. Abbiamo provato tante cose nuove che proviamo con il mister negli allenamenti, quindi possiamo ritenerci molto soddisfatti della partita".

Gli obiettivi di quest'anno?

"Non ci possiamo nascondere, puntiamo a vincere tutto e riconfermarci in Champions".







