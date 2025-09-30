Supercoppa Givova, il Murata completa il triplete: 11-1 al Pennarossa





Il Murata vince, anzi, stravince la Supercoppa sammarinese di futsal Givova 2025 e completa il triplete domestico, mettendo in bacheca il trofeo che mancava, dopo il campionato e la Titano Futsal Cup dello scorso anno. Una serata perfetta per i bianconeri, che battono 11-1 il Pennarossa, seconda classificata in entrambe le competizioni della stagione passata, punita forse oltremodo, ma crollata sotto ai colpi di una corazzata apparentemente inaffondabile.

I bianconeri confermano per la Supercoppa quasi tutta la rosa vista in Champions, Jamicic compreso, ed è proprio il laterale 29enne ad aprire le marcature, che all'8' si mette in proprio, manda a vuoto il marcatore e fredda Bizzocchi sul primo palo. Due minuti più tardi, il croato raddoppia, stavolta combinando con un compagno: un tiro stoppato diventa un'imbucata sulla linea di fondo trova De Angelis, che gli rende il pallone a centro area, dove il laterale salta un avversario e appoggia in rete.

Il primo tempo del Pennarossa è fatto di sudore e ripartenze, con Protti chiamato alla parata solo due volte e un'unica, vera occasione, che si spegne sul fondo col tiro largo di poco di Oddone. Dall'altro lato, il Murata segna ancora, creando una combinazione perfetta, tutta di prima, avviata da Protti e conclusa, sotto porta da De Angelis.

Lo svantaggio, per il Pennarossa, è già pesante, ma il peggio deve arrivare. Nella ripresa si sveglia anche Moretti, fin lì non in serata, marcando il 4-0 dopo 120 secondi, quando Bizzocchi sbaglia un rinvio e gli consegna la palla. Poi, però, una leziosità di troppo costa cara al Murata, perché i biancorossi recuperano il possesso e Angelini, vedendo Protti fuori dai pali, calcia da lontano, insaccando l'1-4.

Il goal ridà vita al Pennarossa, ma la speranza dura poco: il Murata capisce che non deve distrarsi e da lì in poi attaccherà senza sosta per 24 minuti di fila. All'8' Aruci riporta i bianconeri a +4, finalizzando il cross basso di Ghiotti. Poi comincia lo show di Busignani, che segna una prima volta su calcio di punizione, bucando le mani di Bizzocchi, la seconda trasformando un calcio di rigore, la terza rete la realizza bucando le mani del portiere con un tiro da fuori e il poker si completa con la chiusura di una triangolazione con De Angelis.

A metà dell'exploit del capitano bianconero, c'è spazio anche per la seconda rete della serata di De Angelis, proprio su suo assist, mentre a chiudere la partita è Aruci, che sfrutta la bella combinazione con Gregnanin per fissare il risultato sull'11-1.

Un punteggio che non lascia spazio all'immaginazione. E così, il premio di Mvp Givova della finale, il primo mai assegnato sul Titano, finisce nella bacheca di Danilo Busignani, e la Supercoppa in quella del Murata, che lancia un segnale inequivocabile alle avversarie: anche quest'anno, vogliamo prenderci tutto.



