Supercoppa Givova. Spada: "Orgoglioso dei ragazzi", Maiani: "Proveremo a colmare il gap"

Le interviste a Spada e Maiani

È un Massimiliano Spada raggiante, quello che si presenta al microfono dopo la vittoria della Supercoppa di futsal sammarinese Givova, e non potrebbe essere altrimenti. Sfiorata l'impresa nel mini-girone di Champions League in estate, il suo Murata è tornato subito a macinare calcio a 5 in patria e ha fatto un sol boccone del Pennarossa.

L'allenatore bianconero commenta così il primo successo della nuova stagione: "Ci tenevamo molto a partire forte e dimostrare che siamo ancora noi quelli dell'anno scorso. Non lasceremo niente per strada. Era il primo obiettivo, la Supercoppa. L'abbiamo centrato, sono molto contento e orgoglioso dei miei ragazzi. Sicuramente avevamo preparato bene la partita. Veniamo anche dall'onda lunga della Champions, dove abbiamo avuto un'ottima preparazione. Stiamo provando a mettere in campo quello che negli allenamenti proviamo: non è facile, però vedo che stiamo un passettino alla volta mettendo in campo del buon futsal".

Lo scorso anno una stagione regolare da record, eguagliando il primato di punti del Fiorentino. È possibile vincerle tutte?

"Noi sicuramente ci proviamo, i record sono fatti per essere battuti. Andiamo incontro a questa stagione provando a vincerle tutte".

C'è delusione in casa Pennarossa, per il risultato, ma anche consapevolezza di dover e voler lavorare ancora per provare a giocarsi altri trofei, come spiega capitan Daniele Maiani: "Abbiamo disputato un buon primo tempo, accorti. Sapevamo che era una partita difficilissima sulla carta e poi lo è stato anche in campo. Loro avevano un giocatore di un altro livello - Samicic, ndr -, quindi sapevamo che stargli dietro non era per niente facile. Tutta la rosa del Murata è molto attrezzata. Del primo tempo siamo molto felici e molto contenti. Poi, è chiaro che prendi 4-5 goal, anche sul morale incidono parecchio".

L'impressione è che abbiate subito il loro pressing e che non siate riusciti voi a replicarlo in attacco...

"C'è qualche elemento nuovo e abbiamo cercato di lavorare sul gruppo, ma purtroppo poco, sul campo, perché tra i vari impegni con la Nazionale e infortuni vari la rosa è sempre stata un po' dimezzata. Cercheremo di colmare questo gap e giocarci, come l'anno scorso, qualcosa fino in fondo".











