SUPERCOPPA Supercoppa in diretta su San Marino RTV: Virtus-La Fiorita vale il primo titolo in stagione Si gioca alle 20:45 al San Marino Stadium.

Hanno battagliato per tutta la passata stagione, contendendosi e spartendosi i titoli in palio, hanno tirato per le lunghe la campagna di coppe e ora, dopo neanche un mese di stop, sono le prime a ripartire. La Supercoppa apre il nuovo corso del calcio biancazzurro e a contendersela sono sempre loro, la Virtus campione di San Marino e La Fiorita, vincitrice della Coppa Titano. I neroverdi hanno conquistato lo scudetto dopo un testa a testa fino all'ultimo coi gialloblu, che per contro li hanno battuti ai rigori nella finale di coppa.

Entrambe hanno vissuto un'estate intensa, Montegiardino col primo passaggio del turno in Europa ai danni dell'Isloch Minsk e Acquaviva, all'esordio, che ha fatto sudare il Flora Tallinn, portandolo ai supplementari. Qui le similitudini, ma c'è anche una differenza importante: la Virtus ha confermato il grosso della rosa scudettata, La Fiorita invece ha cambiato mezza squadra e affidato la panchina a Stefano Ceci, alla sua prima assoluta in gialloblu.

Ben 4 gli squalificati, tutti nei reparti offensivi: per La Fiorita sono Jacopo Semprini, Affonso e Ambrosini, per la Virtus, che ha pure Vallocchia in serio dubbio per infortunio, è Benincasa. E con la punta fuori magari ci sarà subito spazio per l'innesto di grido, Piovaccari, ma Bizzotto non si sbilancia.

La Fiorita cerca il 7° titolo – che varrebbe lo strappo sul Tre Fiori e il primato in solitaria nell'albo d'oro – la Virtus, che ne è detentrice, va per il 3° successo. Si gioca alle 20:45 al San Marino Stadium, con diretta su San Marino RTV.

Nel servizio le parole di Stefano Ceci (allenatore La Fiorita) e Luigi Bizzotto (allenatore Virtus)



