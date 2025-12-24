SUPERCOPPA SAMMARINESE Supercoppa. Nardi: "Bella finale, peccato il risultato", Passaniti: "Un anno fantastico" I due portieri commentano così la finale vinta dalla Virtus per 1-0 sul Tre Fiori

Il secondo atto della sfida tra Virtus e Tre Fiori è stato ben diverso dal primo, con uno 0-0 con poche occasioni nessuna rete: nonostante l'1-0 finale, in Supercoppa di palle goal se non sono viste diverse, da un lato e dall'altro. A tenere contenuto il risultato, però, ci hanno pensato i due portieri, Michele Nardi e Alex Passaniti, autori di due parate a testa.

Nardi commenta così la sconfitta del Tre Fiori: "Abbiamo fatto una bella partita, molto equilibrata finché siamo rimasti in parità numerica. Poi, da quando abbiamo avuto con l'uomo in più, abbiamo condotto il gioco, ovviamente concedendo qualche ripartenza. La qualità della Virtus non si discute, quindi appena hanno un minimo di spazio, anche in dieci contro undici ti possono mettere in difficoltà. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, credo sia stata comunque una bella finale, giocata a viso aperto e alla pari da tutte e due le squadre".

Forse quando siete rimasti in undici contro dieci avete avuto un po' di fatica a creare occasioni da azioni manovrate. Ne avete create soprattutto con ripartenze sugli esterni...

"Beh, in realtà non proprio. Abbiamo comunque condotto il gioco, giocavamo nella loro metà campo. Una squadra come la Virtus sa difendersi benissimo, quindi è più difficile trovare degli spazi. Con pazienza, abbiamo creato occasioni, oltre al rigore, alcune potenziali con dei cross importanti, alcune chiusure sul secondo palo, un fuorigioco di, penso, un metro. Quindi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, ma non per il risultato sicuramente".

Lato Virtus, Passaniti ha deciso la gara, al pari di Simone Benincasa, non segnando un goal ma sventando il calcio di rigore di Marseljan Mema. Vista anche l'espulsione del compagno di squadra, a lui è andato il premio di Mvp Dolomia, il primo assegnato nel calcio a 11 sammarinese. "Sono molto contento per come sia andata la partita e sono contento soprattutto per i miei compagni - commenta il portiere -. Mi dispiace aver parato il rigore a un mio carissimo amico e avergli provocato un dispiacere, però questo è il calcio. Una volta gioiamo noi, una volta gioiscono loro, oggi gioiamo noi".

Però negli ultimi anni avete giocato tante volte...

"Sì, infatti è la terza Supercoppa di fila, ci tenevamo a fare un record. Poi è il settimo comunque trofeo che vinco da quando sono alla Virtus. Sono molto orgoglioso di tutta la squadra, dello staff, di tutti. È stato un anno veramente fantastico: dall'Europa alla vittoria in campionato, dalla vittoria della Coppa Titano a un'altra Supercoppa. Dedico il premio di Mvp a mio padre, a mia madre e alla mia compagna che sono sempre con me".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: