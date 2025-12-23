SUPERCOPPA SAMMARINESE Supercoppa. Prandelli: "Arriviamo al meglio", Battistini: "Proveremo a fare la partita" Le parole dei due capitani alla vigilia della partita, in programma alle 20 ad Acquaviva

In ritardo di quattro mesi rispetto al programma, ma per un buon motivo - il lungo percorso europeo della Virtus -, stasera si assegnerà la Supercoppa sammarinese, primo trofeo dell'anno. Ad Acquaviva, alle 20, in diretta su San Marino Rtv si sfideranno proprio i neroverdi e il Tre Fiori: la squadra di Luigi Bizzotto è campionessa in carica, quella di Danilo Girolomoni vinse l'ultima volta nel 2023. Alla vigilia della partita, a parlare sono stati i due capitani, Matteo Prandelli (Tre Fiori) e Manuel Battistini (Virtus).

"Le sensazioni sono positive, veniamo da un periodo buono per la squadra, quindi diciamo che possiamo giocare al meglio la partita - commenta Prandelli -. Stiamo raggiungendo piano piano alla volta la migliore condizione fisica e di squadra e ci auguriamo di affrontarla anche questa gara alla stessa maniera".

Questa finale è per te anche l'occasione di trovare un trofeo a San Marino...

"Sì, sarebbe il primo, quindi mi auguro che che arrivi presto".

C'è un modo per scardinare la difesa della Virtus?

"Ci vuole tanta pazienza, perché, come abbiamo visto nelle partite precedenti, le gare contro di loro sono sempre partite molto equilibrate. Quindi bisognerà avere pazienza e sfruttare anche le minime occasioni".

Un'altra finale per la Virtus, durante un ciclo incredibile di stagioni...

"Giocare un'altra finale è un'altra emozione incredibile - afferma Battistini -. Proveremo a fare la partita come è successo altre volte e vediamo se la spunteremo".

In campionato, tra voi si è vista una partita tirata, con poche occasioni. Ti aspetti qualcosa di simile o una gara più aperta?

No, mi aspetto qualcosa di simile, guardando i dati emersi dal campionato: loro hanno subito solo 5 goal, noi 6. Quindi, segnare all'avversario sarà molto difficile per tutte e due le squadre".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: