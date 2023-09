SUPERCOPPA SAMMARINESE Supercoppa, Tre Penne a caccia di rivalsa contro la Virtus Tre mesi dopo la Coppa Titano, le due squadre tornano a sfidarsi venerdì

A maggio si affrontarono per la Coppa Titano: fu l'ultima partita della stagione e finì 3-1 per la Virtus, con il club di Acquaviva in trionfo per la prima volta dopo 25 anni. Domani, però, si ripartirà dallo 0-0 e sarà tutta un'altra sfida tra il Tre Penne e la squadra di Luigi Bizzotto, con un nuovo trofeo in palio e altre premesse. Questo perché, stavolta, a riposarsi più a lungo è stata la Virtus, che non ha preso parte alle coppe europee, mentre gli uomini di Stefano Ceci hanno disputato sia il preliminare di Champions, sia quello di Conference League. Un fattore che hanno sottolineato pure gli allenatori e che bisognerà vedere se e come inciderà sulla sfida, anche perché, se da un lato i campioni di San Marino hanno più ritmo nelle gambe, dall'altro gli impegni europei hanno inciso, lasciando strascichi per dei problemi fisici accusati da alcuni giocatori in estate. Quindici sono i trofei conquistati dal Tre Penne, che prima dello scudetto vinto nel 2022/23 era rimasto a secco per tre stagioni di fila: quasi un'anomalia, se si considera la storia recente del club, a cui la Supercoppa manca dal 2017. Dall'altro lato, con la Coppa Titano la Virtus è salita a due successi (il primo fu il Trofeo federale del 1988) e ora cerca di scrivere la storia, vincendo per la prima volta due tornei consecutivi. Lo scorso anno, il conto degli scontri diretti, tra campionato e coppa, fu in equilibrio, con una vittoria a testa a un pareggio per 0-0. Ora, le squadre si giocano la bella: calcio d'inizio alle 20.45, al San Marino Stadium, per un incontro che permetterà a una delle due contendenti di chiudere al meglio i conti con la stagione precedente e di avviare alla grande quella in partenza.

