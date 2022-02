Sussulto della Juvenes/Dogana, che dopo tante imbarcate (13 gol subiti e 0 fatti nelle ultime tre) riesce a sigillare la difesa e supera 1-0 il Murata: Baldazzi sfonda a destra e mette in mezzo, Pasquinelli viene rimpallato e D'Angeli ribadisce in rete per il gol vittoria. Juvenes che comunque resta penultima e molto lontana dalla zona playoff, chiusa, 8 punti più sopra, da San Giovanni, Domagnano e dallo stesso Murata.