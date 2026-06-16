Svelati gli avversari di Tre Fiori, La Fiorita e Virtus in Champions e Conference League

Saranno i nordirlandesi del Larne gli avversari del Tre Fiori nel primo turno preliminare di Champions League. I campioni di San Marino – che torneranno a giocare la più importante competizione europea per club 6 anni più tardi – se la vedranno con la squadra che ha conquistato l'ultimo campionato in Irlanda del Nord, imponendosi con 3 punti di vantaggio sul Coleraine. Secondo il sorteggio, il Tre Fiori (estratto per primo) dovrebbe giocare il primo match in casa il 7 o l'8 luglio, con ritorno calendarizzato una settimana dopo – il 14 o il 15 – in trasferta. E, come già successo lo scorso anno per la Virtus, anche il Tre Fiori ha ottenuto il bye in Conference League. In caso di ko in Champions contro il Larne, i gialloblu di Girolomoni saranno qualificati direttamente al terzo – e non al secondo – turno di Conference.

In questa competizione partiranno dal primo turno, invece, sia La Fiorita che la Virtus. Montegiardino, che si presentava al sorteggio di Nyon da testa di serie, affronterà i lussemburghesi dell'UNA Strassen, quarti classificati nell'ultimo campionato locale. Per i neroverdi di Acquaviva – da non testa di serie – ci sarà invece il doppio confronti con i georgiani del Dila Gori. Ancora da definire chi giocherà in casa e chi in trasferta, certe invece le date: giovedì 9 luglio l'andata, giovedì 16 il ritorno.









