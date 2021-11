Szoboszlai inventa, l'Ungheria supera 4-0 San Marino

Alla Nazionale di San Marino mancano i primi e gli ultimi minuti di partita, per il resto i biancazzurri restano nel match anche se l'Ungheria – trascinata da un grande Dominik Szoboszlai – passa 4-0 alla “Puskas Arena”. L'ultimo impegno in trasferta per gli uomini di Franco Varrella, però, inizia nel peggiore dei modi: il giovane talento del Red Bull Lipsia – classe 2000 – parte da destra, si accentra, duetta con Szalai e supera Elia Benedettini con un colpo da biliardo che si infila all'angolo basso. Doppio tunnel per Szoboszlai, prima su Mularoni poi su Fabbri. I magiari partono forte: Schon calcia un rigore in movimento, respinto alla grande da Benedettini che si ripete, qualche minuto dopo, sul tocco debole di Gazdag. Con un'azione fotocopia i ragazzi allenati dal tecnico italiano Marco Rossi raddoppiano: Nego è una scheggia sulla destra, scappa a Tomassini e Grandoni e serve lo stesso Gazdag che, questa volta, la fa passare sotto le gambe del numero 1 biancazzurro e trova il 2-0. Tris sfiorato ancora dall'accoppiata Gazdag-Szoboszlai: il primo aggira Benedettini e crossa, il secondo non ci arriva per un soffio.









La ripresa premia i Titani che tengono bene il campo e concedono poco all'Ungheria. Magiari che sbattono ancora su Elia Benedettini, attento sia sul mancino di capitan Szalai che sul destro deviato di Varga e messo in corner dal portiere del Cesena. Nel mezzo l'ingresso in campo di Matteo Vitaioli che festeggia le 70 presenze con la maglia della Nazionale e si porta al secondo posto della speciale classifica, a -3 dalla bandiera Andy Selva. Come detto, poi, gli ultimi minuti condannano più del dovuto Battistini e compagni: all 83' uno scatenato Szoboszlai firma la personalissima doppietta incrociando dal limite dell'area, all'88' il neo-entrato Balogh mette dentro, respinta corta, volée potente e precisa da parte di Vecsei che non lascia scampo a Benedettini. Poker Ungheria – comunque fuori dal mondiale – mentre San Marino esce a testa alta e si prepara per l'epilogo contro i vice-campioni d'Europa in carica dell'Inghilterra.