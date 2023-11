SERIE D Taccola "Grazie Victor San Marino. Questi gesti di fair play fanno bene al calcio" Il Direttore Operativo dell'Aglianese Fabio Taccola entra in conferenza stampa per complimentarsi con la società Victor San Marino

Fabio Taccola Direttore Operativo Aglianese: "Il Victor San Marino ci aiutato in tutto e noi vogliamo ringraziare la società del Titano, in particolare Simone Celli, per averci procurato un campo su cui allenarci visto che non potevamo farlo a Montemurlo dopo abbiamo perso due nostri compaesani durante l'alluvione. Siamo partiti ieri mattina per Rimini, e non sappiamo quando torneremo che cosa ci aspetta. Nelle nostre zone è un disastro. Il comportamento della società sammarinese ci ha commosso. Ci hanno chiamato appena arrivati informandoci su tutto. Davvero una grande dimostrazione di fair play. Gesti che fanno bene al calcio".

