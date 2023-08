SERIE D Taccola: "La mia Sammaurese è cambiata radicalmente. Ma vogliamo fare bene" Ad assistere all'amichevole tra Gambettola e Victor San Marino anche l'ex capitano del San Marino Calcio oggi allenatore della Sammaurese Mirko Taccola

Il Victor San Marino qualora eliminasse l'Imolese domenica 27 agosto nel turno preliminare di Coppa Italia, diventerebbe l'avversaria della Sammaurese nel primo turno previsto per il 3 settembre. Ecco perchè il tecnico della Sammaurese Mirko Taccola era presente a Longiano per dare un'occhiata alla squadra di Cassani. Victor San Marino e Sammaurese potrebbero ritrovarsi insieme anche in campionato. Taccola fa un'analisi generale e dichiara che la Sammaurese ha cambiato pelle.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: