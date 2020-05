CAMBIO PANCHINA Tamburini - La Fiorita è finita

La dirigenza de La Fiorita ha deciso di non proseguire la collaborazione con Juri Tamburini. Al tecnico e al suo vice Giancarlo Carnevali vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata in una stagione particolare per le note vicende legate al Covid-19. A Tamburini, che ha iniziato il suo percorso da tecnico proprio a La Fiorita, l’augurio di una lunga e fortunata carriera da allenatore, al pari di quella che ha vissuto come giocatore in tanti anni di professionismo. Nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo allenatore.

Nel frattempo il direttore sportivo Gian Luca Bollini è al lavoro per definire la rosa in vista della prossima stagione. In questi giorni il diesse ha perfezionato il rinnovo di alcune importanti pedine: hanno deciso sposare il progetto gialloblù per un altro anno il capitano Danilo Rinaldi, i difensori Roberto Di Maio e Marco Gasperoni ed i centrocampisti Luca Righini e Armando Amati. I colloqui proseguiranno nei prossimi giorni.



