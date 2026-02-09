TV LIVE ·
Tanta partecipazione per la prima edizione di “Diverso a chi?”

Evento di arte e inclusione, promosso da FSGC e San Marino Academy, organizzato nel pomeriggio di ieri presso il Kursaal di San Marino.

di Elia Gorini
9 feb 2026
Foto: FSGC/Pruccoli
Foto: FSGC/Pruccoli

Al Kursaal la prima edizione di “Diverso a chi?” ha coinvolto oltre 300 persone in una serata dedicata all’inclusione attraverso musica, testimonianze ed esperienze multisensoriali. Promosso dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e dalla San Marino Academy, condotto da Emanuele Ottoni, l’evento ha stimolato tutti e cinque i sensi del pubblico per favorire condivisione e riflessione. Fondamentale il sostegno di partner come Marlù, che ha ribadito l’importanza di valorizzare le differenze come risorsa. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Federcalcio sul tema dell’inclusione, con momenti particolarmente toccanti come la testimonianza di Edoardo Zafferani e le esperienze di volontariato di Riccardo Amadei e Igor Tamagnini, premiati con il 1° Premio Federico Crescentini. Emozionante anche l’intervento di Paola, madre di Federico Crescentini, che ha ricordato i valori di coraggio e altruismo del figlio scomparso nel dicembre del 2006 per salvare un'amica che stava annegando, lasciando al pubblico un forte messaggio di empatia e responsabilità sociale.




