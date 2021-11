Tante occasioni ma nessun gol: 0-0 tra Faetano e La Fiorita

Al “derby del Marano” manca solo il gol con Faetano e La Fiorita che danno vita ad una gran partita senza, però, riuscire a colpire. Partono meglio gli uomini di Girolomoni: Palazzi trova l'incrocio dei pali direttamente da calcio d'angolo mentre, a cavallo della mezz'ora, sale in cattedra Russo. Il 99 gialloblu svetta sul solito corner di Palazzi e non trova la porta di un soffio, un minuto dopo l'uomo dei “gol impossibili” ci riprova da posizione molto defilata costringendo Venturini ad alzare sopra la traversa. Si sveglia anche La Fiorita: fuga di Tommaso Zafferani sull'out di destra e diagonale respinto da Rossi. Poi Errico entra al posto di Loiodice, duetta con capitan Rinaldi ma passa a centimetri dall'angolino.









L'inizio della ripresa è tutto di marca Montegiardino: un rimpallo in area favorisce Rinaldi che da pochi metri colpisce il palo e Rossi se la ritrova tra le mani. Passano solo 240 secondi, Giardi calcia da fuori e chiama Venturini ad una parata tutt'altro che semplice. Ribaltamento di fronte e Tommaso Guidi si trova a tu per tu con l'estremo difensore centrando ancora una volta il palo. Due legni nel giro di 4 minuti per La Fiorita che, alla fine, lascia il passo al Faetano: Palazzi inventa e apre per De Buono che sfiora il sette dal limite. Ci vuole un reattivo Venturini, invece, per dire di no al tentativo di Tomassoni su una mischia furiosa che si crea in area di rigore. Il match, però, non si sblocca: termina 0-0. La Fiorita perde terreno dal Tre Penne capolista, il Faetano infila il 5° risultato utile consecutivo in campionato.