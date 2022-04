CAMPIONATO SAMMARINESE Tante occasioni ma nessun gol: 0-0 tra Tre Penne e Faetano

Il Tre Penne chiude la regular season con uno scialbo 0-0, frutto di troppi errori sotto porta. Contro il Faetano termina a reti inviolate, come all'andata. I ragazzi di Ceci interpretano bene fin dall'inizio la gara e la difesa avversaria soffre le incursioni biancazzurre. Il Tre Penne così conquista subito un calcio di punizione interessante. Righini disegna una bella traiettoria, ma colpisce la traversa. Sulla ribattuta si presenta Vandi, il cui tiro è deviato da Marino che nell'occasione si fa male. Pochi minuti più tardi si vede anche il Faetano con Mattia Giardi che scaglia la conclusione, deviata da Tamburini: Zambetti compie un vero e proprio miracolo e salva la porta. Marino non ce la fa ed è costretto a cedere il posto tra i pali a Broccoli che appena dopo due minuti dall'ingresso in campo risponde perfettamente al tiro di Righini, ancora da calcio di punizione. La partita è viva e non conosce soste: Giardi si ritrova nel posto giusto al momento giusto e questa volta potrebbe gonfiare la rete, ma sbaglia la conclusione. Il primo tempo, pur ricco di occasioni da rete, termina 0-0.

La ripresa si apre con un Tre Penne molto più pimpante e aggressivo. Il Faetano è schiacciato ma deve ringraziare in più occasioni Broccoli. Prima l'estremo difensore compie un grande intervento e si infortuna alla mano, ma rientra poi regolarmente tra i pali. Qualche minuto più tardi invece, Broccoli vede Badalassi involarsi verso di lui e salva la porta esultando come se avesse segnato un gol. Righini, poco dopo la mezzora, ci riprova da calcio di punizione come nel primo tempo, ma anche questa volta il giocatore del Tre Penne non è fortunato. Dall'altra parte del campo, fulmine a ciel sereno, Russo sogna di compiere il colpaccio: il neo entrato tenta di gonfiare la rete, ma guadagna solo l'angolo. Finale infuocato, ma il risultato non si smuove: prima Badalassi si invola ancora una volta verso Broccoli, ma calcia incredibilmente fuori. Poi il Faetano in pieno extra time si porta dalle parti di Zambetti e rischia di fare male, ma è troppo tardi. Ad Acquaviva Tre Penne e Faetano pareggiano 0-0.

Paolo Santi

