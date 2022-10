Tante occasioni ma nessun gol: 0-0 tra Tre Penne e Pennarossa

Una partita dove è mancato solo il gol ma che ha confermato il valore di Tre Penne e Pennarossa. L'andata degli ottavi di Coppa Titano termina 0-0 tra due delle squadre più in forma del momento. A partire meglio è Chiesanuova che ha in Ben Kacem la punta di diamante e il pericolo numero uno: verticalizzazione di Ahmetovic per il bomber ex Fiorentino, diagonale da posizione defilata che esce non di molto. Passa qualche minuto ed è ancora Ben Kacem a provarci, facile la risposta di Migani. Sull'altro versante punizione di Righini, Gueye si distende e allunga in corner. Dal successivo calcio d'angolo Badalassi incorna e centra in pieno il palo, grande occasione per i ragazzi di Stefano Ceci. Che però rischiano ancora quando Montanari si addormenta e spiana la strada al solito Ben Kacem, Migani dice di no con una parata “in stile Garella”. Nel finale di frazione cresce il Tre Penne: Ceccaroli rientra su Tomassini e calcia, Gueye la tiene lì in due tempi. Poi Dormi imbuca per Malagoli che spara alto da ottima posizione.

Nella ripresa meglio il Penna della sorpresa Farabegoli in panchina: ennesimo duello Ben Kacem-Migani, vinto dal portiere biancazzurro che tocca in maniera impercettibile ma efficace il diagonale dell'attaccante marocchino. La chance più importante arriva quando Battistini si scontra con un compagno, Cecchetti ne approfitta e serve Zago che si divora il possibile vantaggio. Non c'è un attimo di sosta: Dormi sterza, Arrigoni è salvifico murando il suo destro a botta sicura. Sulla ribattuta Cibelli gira sopra la traversa e si rimane sullo 0-0. Confermato quando - in pieno recupero - Ben Kacem fa tutto alla grande ma il mancino dal limite si perde sul fondo per questione di centimetri. Tre Penne e Pennarossa si annullano a vicenda dopo un match dalle grandi emozioni: tra due settimane, il ritorno sarà decisivo per la qualificazione ai quarti.