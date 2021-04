Tanti i gol nel sabato del Campionato Sammarinese

La Folgore supera 2-1 il Fiorentino. La squadra di Falciano va in vantaggio dopo 8 minuti con Imre Badalassi che scambia con Giardi, il pallone di ritorno è un assist perfetto per il numero 9 della Folgore. A inizio ripresa il Fiorentino ristabilisce la parità con Nicola Casoli che sfrutta il cross dalla destra per girare in porta. La rete da tre punti per la Folgore al 76' è di Manuele Pasolini che controlla all'altezza del dischetto poi è libero di calciare in porta e firmare il 2-1.

Spettacolare 4-3 tra Tre Penne e Domagnano. Super prova di Riccardo Pieri autore di un poker di reti. Vantaggio della squadra di Ceci al 4' con un colpo di testa dell'attaccante di Città. Il Domagnano ristabilisce la parità al 17' al termine di un'azione insistita in area del Tre Penne che porta alla deviazione di Alessandro Rossi che vale il pari. Proteste Tre Penne per un presunto fuorigioco. Prima della fine di tempo, i biancoazzurri vanno di nuovo in vantaggio con Riccardo Pieri al terzo minuto di recupero, sul cross dal fondo, altro colpo di testa sul secondo palo e doppietta per l'attaccante. Nella ripresa arriva il tris e il 3-1 per il Tre Penne dopo 10 minuti. Ben servito in area di rigore, Pieri controlla si sistema la palla e poi batte ancora a rete firmando la tripletta. Partita chiusa? No, perché il Domagnano non ci sta e con Ambrogetti va ad accorciare al 66' su calcio di punizione. I giallorossi non si fermano e al 74' il risultato torna di nuovo in parità. Doppietta di Alessandro Rossi e risultato sul 3-3 con un tiro cross dalla trequarti campo che assume una parabola incredibile che batte Lanzoni. Gol incredibile in una partita bellissima. Non è finita perché Pieri cinque minuti più tardi firma il poker di reti con il definitivo 4-3. Presa palla fuori area, punta la porta, salta un avversario, prende la mira e mette il pallone in porta calciato dal limite.

Sette reti nel derby di Serravalle con la Juvenes/Dogana che chiude la partita in 24 minuti. Apre su calcio di rigore Francesco Boldrini al terzo minuto. Matteo Baldini all'8' firma già il raddoppio con un gran colpo di testa. Boldrini firma la doppietta al 22' con una conclusione di destro da dentro l'area di rigore. Baldini risponde al compagno per il 4-0 e la doppietta personale due minuti più tardi al termine di un bel contropiede finalizzato dal pallonetto che vale il poker Juvenes/Dogana. Prima della chiusura di tempo, rete d'orgoglio del Cosmos con Francesco Matteucci da dentro l'area di rigore. Nella ripresa la squadra di Amati riporta a 4 le reti di vantaggio con Davide Merli, il più rapido a intervenire sulla ribattuta del portiere per il 5-1. Il Cosmos va in rete per la seconda volta con Senja a cinque minuti dal 90' conclusione di destro sugli sviluppi di un calcio di punizione. La Juvenes/Dogana vince 5-2.

Pareggio per 1-1 tra Cailungo e Pennarossa. Succede tutto nel secondo tempo. Adami porta in vantaggio la squadra di Chiesanuova al 64'. Cinque minuti più tardi Zannoni pareggia per il Cailungo, al fischio finale è 1-1.