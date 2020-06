Tanti movimenti di mercato a San Marino

Spunta il nome di Gianluca Procopio per la panchina di una nazionale giovanile sammarinese

Dopo Massimo Gori, spunta il nome di Gianluca Procopio per la panchina di una nazionale giovanile sammarinese. Per quanto riguarda la questione allenatori, ancora da definire per il Fiorentino la guida tecnica. La squadra rossoblu è in contatto con Thomas Zagnoli, che potrebbe però fare la scelta di allenare in serie D. Il mercato si aprirà ufficialmente il primo luglio per chiudersi il 15 settembre, ma già ci sono trattative definite. La Fiorita ha ufficializzato l'arrivo di Michele Pieri. Mezzadri va al Tre Penne, dove torna anche il sammarinese Davide Cesarini. Sul fronte attaccanti, Nicolò Angelini resterà al Domagnano, mentre potrebbe arrivare l'ufficialità di Marco Bernacci. L'ex Tre Fiori, Cesena e Bologna, è ai dettagli con il club di Borgo Maggiore della Libertas, che sta lavorando su un centrocampista e un difensore. Per quest'ultimo ruolo si tratta un giocatore esperto ha già militato nel campionato sammarinese. Questo anche per sostituire il partente Davide Simoncini sempre più vicino al Tre Fiori. Arrivo in attacco anche per il Cailungo con Mattia Urbinati. Sul piano conferme lavora il Cosmos, che ha ufficializzato Riccardo Santini e Nicola Zafferani. Molto attiva la Virtus, con gli arrivi di Alex Stimac, il portiere è recentemente diventato sammarinese. In neroverde anche il terzino Giammaria Rigoni e il centrocampista Lut Alljahej. Fatta anche per il giovane centrocampista Elia Ciacci. In uscita il centrocampista Bangoura.