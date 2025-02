Tarini: "Accetto il pareggio", Girolomoni: "Arbitri così non va bene, qualcuno deve porsi delle domande"

Le interviste a Paolo Tarini e Danilo Girolomoni

Paolo Tarini allenatore Fiorentino " Con un punto insomma ci facciamo poco, è anche vero che se non riesci a vincere devi almeno assicurarti di non perdere, questo lo diceva Cruyff, non lo dico io, quindi prendiamo molto ben volentieri questo punto, però onestamente speravo di vedere altro, cioè a tratti siamo riusciti a fare quello che in pratica avevamo preparato, che avevo chiesto, in altri momenti un po' meno.

Danilo Girolomoni allenatore Tre Fiori :" La partita dovrebbe essere giocata da due squadre, invece c'è una terza squadra che settimanalmente conduce il gioco, quindi faccio fatica a dire come eleggere questo pareggio. Un riferimento alla classe arbitrale? Alla classe arbitrale non lo so, però io penso che se il campionato cresce bisogna crescere tutti insieme e le partite non possono essere decise in questa maniera, c'è un rigore gigantesco su Bernardi non fischiato, ma non quello, non è l'episodio, è tutta la conduzione della partita che è stata fatta in maniera strana, ma non contro di noi, ma in maniera strana per contro di noi e contro il Fiorentino, cioè non ci sono delle situazioni chiare e succede tutte le domeniche, ogni squadra si arrabbia pensando di avere dei torti, quindi bisogna che qualcuno delle domande se le faccia. Ripeto, anche altre situazioni di campo dove Diop non è mai stato ammonito, a ritorno su questi discorsi, su Simoncini che fa fallo su una ripartenza e non succede niente, situazioni a noi contrarie, ma parlo anche dell'angolo alla fine che era dentro i minuti e il Fiorentino doveva battere, non è stato battuto, poi dopo gli animi si scaldano, gli allenatori prendono le giornate, prendiamo le multe, io credo che se noi siamo responsabili per i nostri giocatori lo devono essere tutti, siamo responsabili per quello che facciamo, però bisogna bisogna crescere, se non ogni domenica è veramente difficile, il campionato è bello, ci sono giocatori che sanno giocare a calcio, degli allenatori molto competenti, però bisogna bisogna fare qualcosa, ma nella gestione, non parlo di episodi, parlo proprio della gestione della partita.