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Tarini: "C'è tanto lavoro da fare". Antonioli: "Oggi ho visto la mentalità giusta"

Nel dopo partita l'analisi dei due tecnici: per l'allenatore del Murata Paolo Tarini c'è tanto lavoro da fare. Per quello del San Giovanni Matteo Antonioli è la prima vittoria nel campionato sammarinese

di Lorenzo Giardi
12 set 2026

Il tecnico del Murata Paolo Tarini analizza con lucidità il momento della squadra: "siamo consapevoli - dichiara- delle nostre difficoltà, naturalmente proveremo a crescere partita dopo partita. Nel calcio contano i risultati ma per noi è molto più importante portare questi ragazzi ad avere fiducia nei loro mezzi". Per il tecnico del San Giovanni Matteo Antonioli prima vittoria da allenatore nel campionato sammarinese. "Ho visto-sostiene-la giusta mentalità. Abbiamo approcciato bene e rischiato poco. Sono molto contento della gara di oggi"




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