Tarini: "C'è tanto lavoro da fare". Antonioli: "Oggi ho visto la mentalità giusta"

Il tecnico del Murata Paolo Tarini analizza con lucidità il momento della squadra: "siamo consapevoli - dichiara- delle nostre difficoltà, naturalmente proveremo a crescere partita dopo partita. Nel calcio contano i risultati ma per noi è molto più importante portare questi ragazzi ad avere fiducia nei loro mezzi". Per il tecnico del San Giovanni Matteo Antonioli prima vittoria da allenatore nel campionato sammarinese. "Ho visto-sostiene-la giusta mentalità. Abbiamo approcciato bene e rischiato poco. Sono molto contento della gara di oggi"







