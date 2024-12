CAMPIONATO SAMMARINESE Tarini: "Soddisfatto solo del risultato", Lepri: "Orgoglioso della mia squadra"

"Sono contento per i tre punti, ma il primo tempo male, male, male. - sottolinea Paolo Tarini allenatore del Fiorentino - La partita era stata preparata in una certa maniera. Forse mi sono spiegato male io, non lo so, è possibile, ma i ragazzi hanno fatto completamente l'opposto. Il primo tempo veramente male, male, male. Poi nella ripresa ci siamo un po' rimessi in riga, hanno iniziato a fare quello che gli era stato richiesto e abbiamo fatto meglio. Di fronte avevamo una squadra di altissimo livello. Insomma, è innegabile che sia una squadra costruita per la vittoria del campionato. Quindi, ripeto, sono contento di aver preso i tre punti, ma la prestazione, soprattutto al primo tempo, male, male, male. Diciamo, delle volte va bene, ecco, oggi è andata bene, ma la strada non deve essere assolutamente quella. Ci può stare che fai male una partita, poi anche in prossimità delle feste, probabilmente erano già in vacanza, non lo so. Però mi prendo i tre punti e basta perché la prestazione non è stata soddisfacente".

"Sono in questo momento orgoglioso, orgoglioso dei miei ragazzi - ha detto Omar Lepri allenatore Cosmos - perché in mezzo a mille difficoltà hanno tirato fuori una prestazione veramente importante ancora. Poi se il campo ha detto questo risultato, noi lo rispettiamo e sarà motivo per il 2025 di lavorare ancora meglio e metterci più attenzione, sia in fase difensiva, sia in fase realizzativa, dove creiamo molto e realizziamo meno. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, questo sì, anche perché saprete oggi in porta avevamo un giocatore, abbiamo avuto un problema con tutti e due i portieri e quindi penso che abbiamo fatto, forse per certi versi, oltre le aspettative".

