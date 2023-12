SERIE D Tegola Victor, per D'Este stagione compromessa Il centravanti, sei gol in stagione, ha riportato un grave problema al ginocchio destro; in corso accertamenti

Durante l'allenamento di questa mattina il centroavanti del Victor San Marino Nicholas D'Este, dopo un intervento in scivolata, è rimasto a terra dolorante per un problema al ginocchio destro. Dai primi accertamenti sarebbero interessati i legamenti. Nella più positiva delle ipotesi potrebbe trattarsi del legamento collaterale, in quella più drammatica di legamento crociato. D'Este verrà visitato lunedi, si attende solo la prognosi definitiva. Se la tac confermasse la rottura del crociato del ginocchio destro, per il centravanti la stagione sarebbe già finita; se invece si trattasse del collaterale, lo si rivedrebbe in campo tra circa due mesi e mezzo.

