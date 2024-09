CAMPIONATO SAMMARINESE Teixeira segna al 91', Benedettini para un rigore al 93' e il Murata supera 1-0 la Juvenes/Dogana Succede tutto nel finale tra Murata e Juvenes/Dogana: alla fine la spuntano i bianconeri con il gol di Teixeira in pieno recupero. Decisivo anche Elia Benedettini che para il rigore di Merli due minuti più tardi.

Teixeira fa e disfa, sbaglia il rigore ma è anche il match-winner di una partita molto complicata per il Murata. La Juvenes/Dogana dell'ex Achille Fabbri imbriglia i bianconeri, che la spuntano di misura solo in pieno recupero. Dopo venti minuti di nulla, il match si accende nei 10 successivi. Inizia proprio la con Paszynski che scarica per Traglia, destro disinnescato da Benedettini. La chance più clamorosa in casa Serravalle ancora con Paszynski: sull’errore del portiere, Arradi serve il 21 che calcia con il mancino e centra in pieno il palo. Poi arriva anche sulla ribattuta ma spara alto. Non è da meno il Murata che, sul ribaltamento di fronte, avrebbe l’occasione più importante per il vantaggio: De Biagi verticalizza per Teixeira che prova a saltare Gentilini ma viene atterrato. Il direttore di gara indica il dischetto ma lo stesso Teixeira non si dimostra glaciale. Merito anche di uno straordinario Gentilini che intuisce il destro a incrociare dell’avversario e mantiene lo 0-0 respingendo il calcio di rigore. Ultima istantanea della prima frazione con la “manona” di Gentilini a dire di no e allungare in corner il mancino in controbalzo di Echel.

La ripresa è una fotocopia, non succede nulla fino a 5 minuti dalla fine poi si scatena il putiferio. Protesta la Juvenes/Dogana per la rete annullata al neo-entrato Ferrulli: il 10 biancorossoblu batte Benedettini ma in offside sulla spizzata del compagno, secondo l'assistente. Il Murata, invece, gioca sotto ritmo ma trova la zampata decisiva al primo dei tre minuti di recupero assegnati con un'azione in pieno stile brasiliano: Pineschi aggancia al limite e, con un'invenzione, manda Teixeira in porta con il tacco. Al resto pensa il 97 che si riscatta dal rigore fallito e questa volta – con un rigore in movimento – non lascia scampo a Gentilini. 1-0 Murata e sembra fatta ma, 120 secondi più tardi, la Juvenes si guadagna il rigore del possibile 1-1 per un tocco con il braccio in area di Falvino sul cross di Arradi. Secondo penalty del pomeriggio ma non è giornata: Merli – uno dei migliori – calcia centrale e capitan Elia Benedettini diventa l'eroe di giornata regalando 3 punti fondamentali al Murata. Finale “pazzo”, i bianconeri si regalano un'altra settimana in vetta con Virtus e La Fiorita.

