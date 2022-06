CAMPIONATO SAMMARINESE Tempo di celebrazioni con la 17° edizione di Calcio Estate

Tempo di celebrazioni con la 17° edizione di Calcio Estate.

La 17° edizione di Calcio Estate andrà in scena lunedì 11 luglio. Sarà anche quest’anno la Sala Stampa del San Marino Stadium ad ospitare l’appuntamento dedicato alla celebrazione e alle premiazioni di coloro che si sono messi particolarmente in mostra nell’ultima annata del calcio e del futsal sammarinese. Condurrà la serata Elia Gorini, giornalista di San Marino RTV e membro di quella Commissione Tecnica che ha stilato le nomination per i premi non aritmetici e non inerenti al mondo arbitrale.

Anche il “Gol più bello”, come da tradizione, esula dai lavori della commissione, di cui fanno parte, oltre a Gorini, anche Alberto Menghi, Luca Pelliccioni e Giacomo Scarponi per l’ufficio stampa della FSGC, e Alessandro Ciacci per l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. Confermate in blocco le 18 categorie dell’edizione 2021. Eccole: – Pallone di Cristallo (miglior calciatore sammarinese o residente) – Premio Koppe (miglior calciatore non sammarinese e non residente) – Golden Boy (miglior calciatore Under 23 sammarinese) – Bombardino d’Oro (miglior realizzatore dell’intera stagione calcistica) – Bombardino d’Oro futsal (miglior realizzatore dell’intera stagione del futsal) – Panchina d’Oro (miglior tecnico della stagione calcistica) – Panchina d’Oro futsal (miglior tecnico della stagione del futsal) – Futsal Best Player (miglior giocatore della stagione del futsal) – Futsal Talent (miglior giocatore di futsal Under 23) – San Marino Academy Top Woman (migliore giocatrice delle due Prime Squadre) – San Marino Academy Top Lady (migliore giocatrice del settore giovanile) – San Marino Academy Best Coach (miglior tecnico) – Fischietto d’Oro (miglior arbitro del settore calcio) – Fischietto d’Oro futsal (miglior arbitro del settore futsal) – Bandierina d’Oro (miglior assistente arbitrale) – Gol più bello (gol del Campionato Sammarinese di calcio più votato sul sito di San Marino RTV) – Oscar alla Carriera (premio alla carriera di dirigente) – Premio Comunicazione (premio al miglior operatore della comunicazione impegnato nel calcio o nel futsal sammarinese).

La kermesse avrà inizio alle 19:00 e sarà aperta ai rappresentanti – giocoforza in numero limitato - dei club e delle associazioni che compongono la grande famiglia della FSGC. Nei prossimi giorni verranno svelate le nomination.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: