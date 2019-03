Termina la regoular season con il 14° di campionato

Juvenes/Dogana – Cailungo; San Giovanni – Faetano; e Tre Penne – Cosmos sono questi i match di domani ore 15, partite valide per l'ultima giornata di regoular season nel Q2. Intrecci. Perchè il Tre Penne è matematicamente ai play off, la Juvenes/Dogana a 90 dalla fine è seconda e davanti a se, ha 3 possibilità: la prima si qualifica direttamente ai play off come seconda se batte il Cailungo e contemporaneamente il Cosmos pareggia o perde con il Tre Penne. In quel caso i 5 o più punti di vantaggio consentirebbero al club di Serravalle di accedere ai play off. La seconda ipotesi è tutta legata allo spareggio: Juvenes/Dogana certa di disputarlo, resta da stabilire l'avversario Cosmos o Cailungo. Nel Q1 restano da stabilire la seconda e la terza posizione e gli ultimi due pass play off. Anche qui tanti gli intrecci. L'unica certezza è che la vincente di Pennarossa – Fiorentino accederà alla post season. Una sconfitta costerebbe l'esclusione dalle fasi finali al Fiorentino, mentre il Pennarossa dovesse perdere per restare dentro dovrà augurarsi che il Murata non batte la Libertas. Giornata dunque coma di pathos e per i giornalisti non basterà penna e taccuino, ma anche calcolatrici per capire al termine di questi ultimi 90 minuti di regoular season chi prolungherà la stagione e chi potrà già andare in vacanza. Queste le partite di domenica ore 15: Folgore – Domagnano; Murata-Libertas; Pennarossa – Fiorentino e Tre Fiori – La Fiorita. Riposa la Virtus che a prescindere con un solo punto in classifica da tempo non ha nulla da chiedere a questo campionato