SERIE B FEMMINILE Terza sconfitta per l'Academy: vince il Lumezzane 4-0 Titane ancora ultime, a secco di punti. Le lombarde s'impongono con due reti per tempo

La San Marino Academy femminile perde a Lumezzane la terza partita su tre e rimane ancora all'asciutto di risultati utili, in fondo alla classifica di Serie B, insieme a Vicenza e Trastevere. Nella sfida tra squadre in cerca della prima vittoria dell'anno, le lombarde dominano, segnando due reti per tempo, mentre le titane creano qualche palla goal solo a inizio partita.

Il primo tiro in porta è dell'Academy, con Cuciniello che gira di testa su angolo, ma la conclusione è debole e centrale. Dall'altro lato va meglio al Lumezzane, che proprio di testa sblocca l'incontro. Cross dalla destra, incornata da due passi di Burbassi ed è 1-0. L'Academy però non si scompone e si getta di nuovo all'attacco. Su una palla rimbalzante in area, Fracas ci prova in acrobazia e la sua girata centra il bersaglio, ma c'è ancora Lonni a bloccare la sfera. La spinta offensiva delle titane è però un'illusione che dura poco, però, perché il Lumezzane raddoppia, sempre di testa. Stavolta il cross spiove dalla sinistra e in area, tutta sola, c'è Landa, pronta a girare in rete. Qui, di fatto, finisce la partita di San Marino, che nella ripresa sprofonda.

Il Lumezzane attacca per tutta la frazione, provandoci varie volte, prima con un tiro da fuori di Ketis, poi con un tentativo di pallonetto di Pinna dall'interno dell'area, un tiro centrale della stessa numero 7 rossoblù e infine un altro pallonetto, fatto dalla subentrata Sule. Infine, l'Academy capitola altre due volte. Il 3-0 è di Pinna, che sfrutta un'indecisione della difesa e buca la porta biancoblù rimasta scoperta. La quarta rete è di Licari e arriva su un contropiede gestito bene dalla stessa Pinna, il cui cross per l'attaccante è perfetto: Limardi anticipata in uscita ed è 4-0. L'Academy, fuori dalla partita già da diversi minuti, non reagisce: vince il Lumezzane, che trova la prima gioia e sale a 4 punti in campionato.

