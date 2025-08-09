CAMPIONATO SAMMARINESE Tesseramenti irregolari: per il Murata confermati i 9 punti di penalizzazione, sono 5 per La Fiorita

Protagonista principale di tutta la vicenda è l'ex presidente del Murata Danilo José Cappovilla. L'ex dirigente bianconero ha confermato di aver falsificato documenti per permettere il tesseramento di alcuni calciatori stranieri per le stagioni 2023/24 e 2024/25. In questo contesto Cappovilla ha ammesso anche di pagare personalmente stipendi non dichiarati e percepito 2 mila euro da La Fiorita per il tesseramento del brasiliano Cicarelli, nonostante fosse svincolato. La sanzione comminata è stata quella di 3 anni di inibizione. Il Murata è stato punito con 9 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato e 5200 euro di ammenda.

Per quanto riguarda La Fiorita e i suoi dirigenti, la Commissione Disciplinare ha analizzato due diversi aspetti: quello relativo al tesseramento del calciatore Matos e quello per il trasferimento di Ciccarelli a La Fiorita. La società gialloblu ha subito 5 punti di penalizzazione e 1600 euro di multa per il tesseramento irregolare di Matos, con il presidente Alessandro Cianciaruso inibito per 7 mesi. Altre sanzioni sono legate altri dirigenti de La Fiorita. Nello specifico Luca Bonifazi inibto per 1 mese e 10 giorni per aver pattuito il pagamento al Murata di Cicarelli nonostante questo fosse svincolato dai bianconeri, Denis Casadei, due mesi di inibizione per aver svolto di fatto il ruolo di direttore sportivo senza tesseramento.

La Commissione Disciplinare ha sottolineato che, anche in assenza di dolo, la negligenza e la mancanza di vigilanza violano i principi di lealtà e correttezza stabiliti della giustizia sportiva. L’uso di documenti falsi ha reso irregolari i tesseramenti, comportando sanzioni severe per “neutralizzare il vantaggio competitivo illegittimamente acquisito” e lanciare un segnale forte contro pratiche scorrette. Sulla possibilità di appello, il Murata aveva già deciso di non procedere con eventuali ricorsi, cosa che invece sta valutando La Fiorita.

