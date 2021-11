Le immagini die tifosi sullo Stradone

Circa 1500 i tifosi inglesi presenti al San Marino Stadium per sostenere la squadra del commissario tecnico Southgate. Tifosi che nel tardo pomeriggio di oggi si sono radunati lungo lo Stradone di San Marino Città dove hanno appeso bandiere e stendardi della nazionale dei Tre Leoni. Nessun problema di ordine pubblico ma solo tanta birra in attesa di recarsi allo stadio per l'inizio della partita.

Nel video le immagini