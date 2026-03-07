Tiraferri: "Possiamo fare meglio", De Biagi: "Lotteremo fino all'ultimo"

Una partita quasi chiusa stava per trasformarsi in un pericoloso imprevisto, per il San Giovanni, che nel finale della 24a giornata ha rischiato di farsi rimontare dal Murata, ultimo in classifica. Il difensore Luca Tiraferri commenta così la gara: "Bisogna stare attenti, soprattutto in queste partite, perché basta un attimo e negli ultimi minuti infatti rischiato l'imbarcata. Sarebbe potuta benissimo finire in pareggio. Per fortuna siamo riusciti a portarla a casa, però complimenti all'altra squadra. Noi avremmo sicuramente potuto fare qualcosa di più, ma tutto sommato ci portiamo a casa una vittoria che serve per il campionato".

È una gara che nel secondo tempo ha visto anche tanti uno contro uno: ti abbiamo visto spesso duellare con Tahiri, soprattutto, nel finale...

"Sì, diciamo che non sono molto un giocatore di spinta, però quando mi capita cerco di dare una mano, soprattutto sulla fascia. Ho avuto vari duelli, ho rischiato anche di fare goal, speriamo nelle prossime partite di portare a casa qualcosina".

Lato Murata, il capitano Alex De Biagi esprime tutta la delusione per un risultato che manca da tanto e che oggi è stato sfiorato: "Ci è mancato poco, magari un rigore assegnato un po' così così, però ci è mancato davvero poco per fare un pareggio che, comunque, secondo me ci sarebbe potuto stare, per entrambe le squadre".

Adesso il campionato dice che affronterete tutte e tre le prime della classe e anche altre squadre di livello. Pensate che sia ancora possibile tornare a una classifica positiva?

"Noi sicuramente ci proveremo fino alla fine a combattere per fare più punti possibili per il campionato. Essere ancora a -2 è una situazione un po' faticosa, però daremo il possibile per stappare punti anche alle capolista del campionato".







