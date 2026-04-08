QUALIFICAZIONI MONDIALI DI FUTSAL 2028 Tirana accoglie i biancoazzurri. La Nazionale arriva in Albania priva del capitano Busignani Qualificazioni al mondiale di Futsal: la nazionale sammarinese è arrivata in Albania senza intoppi dove affronterà il gruppo E con Lettonia, Albania e Cipro

Per Roberto Osimani ci sarà lavoro moltiplicato a causa dell’assenza del totem Danilo Busignani. Il leader indiscusso di questa Nazionale è rimasto a casa per impegni personali. Si tratta della prima volta senza il capitano, e questa assenza, dal peso specifico tutt’altro che indifferente sotto tanti aspetti, rappresenta un grande limite. Carisma, personalità e grande senso di appartenenza, il CT Osimani cercherà di trasferire ai suoi tutto quello che solitamente è abituato a fare Busignani in campo. Altra assenza nella prima partita contro la Lettonia quella del portiere del Murata Mattia Protti. Il numero 1 deve scontare una giornata di squalifica e sarà regolarmente al suo posto nella seconda partita contro l’Albania.

La nazionale di Futsal di San Marino è chiamata a dimostrare il proprio valore nonostante le pesanti defezioni contro rappresentative di livello come i lettoni guidati dall’ex CT dell’Italia Massimiliano Bellarte. Si tratta della prima sfida in assoluto tra San Marino e i baltici. Le altre due sfide a completare il gruppo E sono quelle con Albania e Cipro già affrontate in precedenza. Con Cipro la Nazionale di Futsal mosse il suo primo passo internazionale il 20 gennaio 2011. Con i padroni di casa dell’Albania sono cinque i precedenti.

Obiettivo dichiarato quello di sostenere e favorire la crescita costante del Futsal sammarinese nel contesto internazionale, nella fremente attesa, dettaglio non trascurabile, dell’inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport del Futsal di Serravalle B, si parla del prossimo settembre. Tirana accoglie i biancoazzurri con una temperatura estiva, traffico intenso e code in stile milanese.

Nel video l'intervista ad Andrea Ercolani

Da Tirana l'inviato Lorenzo Giardi

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