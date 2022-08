Tisselli al Tre Penne, Zonzini e Brolli al Domagnano

Il terzo colpo di mercato del Tre Penne è Riccardo Tisselli, classe 1997 ex Libertas, che può vantare anche esperienze in Eccellenza e Serie D. Prolungano l'esperienza in biancoazzurro l’attaccante Enrico Cibelli e il centrocampista Giacomo Zafferani, che si appresta a iniziare la sua decima stagione. Saluta il Tre Penne Kevin Zonzini, il centrocampista sammarinese passa in prestito al Domagnano. I giallorossi hanno annunciato anche l'arrivo dell'attaccante classe 2002 Nicolò Brolli.

