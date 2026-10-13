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Titanico739 S4, il nuovo pallone FSGC tra sostenibilità e impegno sociale

Sarà utilizzato nelle competizioni nazionali 2026-2027 e dalle Nazionali giovanili. Sul design gli 11 obiettivi federali di sostenibilità e il richiamo alla campagna contro la violenza di genere

13 ott 2026
©FSGC/Mularoni
©FSGC/Mularoni

La partnership tra PARK e Federcalcio di San Marino arriva al quarto anno con il nuovo Titanico739 S4, pallone ufficiale delle competizioni nazionali della stagione 2026-2027. Sarà utilizzato soprattutto nel calcio a 11 e accompagnerà anche le gare internazionali delle Nazionali giovanili sammarinesi fino all’Under 21. Il nuovo modello punta a unire qualità tecnica, identità e sostenibilità. Sul pallone sono infatti rappresentati gli 11 obiettivi della Strategia di Sostenibilità della FSGC, a testimonianza dell’impegno federale su temi ambientali e sociali.

Tra gli elementi più significativi compare anche la dicitura “Quasi invisibile”, titolo della canzone al centro della campagna contro la violenza di genere promossa da San Marino United Artists e sostenuta dalla Federazione dal 2025. Un richiamo pensato per mantenere alta l’attenzione sul tema durante tutto l’anno. Il Titanico739 S4 si conferma inoltre carbon zero: secondo le stime, circa 10 tonnellate di CO2 equivalente non saranno immesse nell’atmosfera.




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